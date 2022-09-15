Варвара Грачёва уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Индии

80-я ракетка мира, российская теннисистка Варвара Грачёва вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA-250 в Ченнаи (Индия), уверенно обыграв канадку Кэрол Чжао (187-я в рейтинге WTA).

Грачёва одержала победу со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 41 минута. На счету Чжао три эйса, четыре двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Грачёва в свою очередь однажды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 11 возможных.

В четвертьфинале Грачёва встретится с чешкой Линдой Фрухвиртовой, которая во втором круге обыграла шведку Ребекку Петерсон со счётом 6:4, 6:2.

Турнир проходит с 12 по 19 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 251 750.