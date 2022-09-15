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Варвара Грачёва уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Индии

Варвара Грачёва уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Индии
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80-я ракетка мира, российская теннисистка Варвара Грачёва вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA-250 в Ченнаи (Индия), уверенно обыграв канадку Кэрол Чжао (187-я в рейтинге WTA).

Грачёва одержала победу со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 41 минута. На счету Чжао три эйса, четыре двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Грачёва в свою очередь однажды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 11 возможных.

В четвертьфинале Грачёва встретится с чешкой Линдой Фрухвиртовой, которая во втором круге обыграла шведку Ребекку Петерсон со счётом 6:4, 6:2.

Турнир проходит с 12 по 19 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 251 750.

Ченнаи. 2-й круг
15 сентября 2022, четверг. 19:20 МСК
Кэрол Чжао
187
Канада
Кэрол Чжао
К. Чжао
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5  
6 		7  
         
Варвара Грачёва
80
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Комментарии
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