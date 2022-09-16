Габриэла Сабатини показала фото с Роджером Федерером

Чемпионка US Open 1990 года, бывшая третья ракетка мира Габриэла Сабатини обратилась к 20-кратному победителю ТБШ Роджеру Федереру. Ранее 41-летний Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце следующей недели.
«Тяжело слышать… Нелегко будет жить с мыслью, что не увижу тебя на кортах.
Для меня всегда было честью видеть, как ты играешь, восхищаться твоим уникальным талантом, иметь возможность встретиться с тобой, делиться моментами. Это одни из самых прекрасных вещей, которые дал мне теннис. Один из лучших спортсменов в истории… Без тебя теннис точно не будет прежним. Желаю тебе всего наилучшего на этом новом этапе с Миркой и детьми», — написала Сабатини в своих социальных сетях, прикрепив текст к фото с Федерером.
Фото: из личного архива габриэлы сабатини
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
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