Агасси трогательно поздравил Федерера с завершением карьеры. Роджер отреагировал
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Бывшая первая ракетка мира, восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» Андре Агасси высказался о завершении карьеры швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
«Ваша игра и дух научили нас, как можно красиво играть в теннис. Каждое мгновение, которое вы проводили на корте, сделало нас лучше. Спасибо, Роджер Федерер», — написал американец в социальных сетях.
«Андре, это очень много значит для меня, любил наши матчи, скучаю по тебе», — прокомментировал пост Федерер.
На счету Андре Агасси 60 титулов ATP. Американский теннисист четыре раза побеждал на Открытом чемпионате Австралии и дважды становился триумфатором US Open. Андре также выиграл один турнир в парном разряде. Агасси завершил карьеру в 2006 году.
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