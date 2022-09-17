Алькарас рассказал о причинах поражения в матче с Оже-Альяссимом на Кубке Дэвиса

Испанский теннисист Карлос Алькарас не смог одолеть представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в матче группового этапа Кубка Дэвиса. Матч завершился со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2. После игры 19-летний спортсмен поделился мыслями об исходе встречи.

«Оже-Альяссим играл очень хорошо, и я допустил пару ошибок при счёте 4:4 во втором сете. Против такого зверя, как Феликс, это сложно. Я приехал не в лучшем физическом состоянии, поэтому играл на пределе возможностей. У меня было всего два дня, чтобы адаптироваться к корту, который кажется медленным. Просто это не имеет ничего общего с кортом в Нью-Йорке. Я бы снова сыграл, потому что я люблю выступать за свою страну. Мне нравится играть в Испании и перед моими болельщиками. Я хотел вернуться сюда, чтобы разделить титул US Open и первое место со своими друзьями», — приводит слова Алькараса Marca.