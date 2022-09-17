«Добро пожаловать в семью». Ник Кирьос опубликовал милое фото с новорождённым племянником

Финалист Уимблдона-2022, 20-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал милое фото с новорождённым племянником.
«Малыш Джордж. Добро пожаловать в семью», — подписал фото Кирьос.
Фото: из личного архива Ника Кирьоса
Предположительно, Кирьос вернулся домой, в Австралию, и досрочно завершит сезон-2022, который стал для него одним из самых успешных в карьере.
На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть года, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, по пути обыграв россиянина Даниила Медведева.
- 17 сентября 2022
-
10:05
-
09:55
-
09:40
-
08:00
-
06:54
-
06:36
-
00:56
-
00:31
-
00:08
- 16 сентября 2022
-
23:50
-
23:40
-
23:15
-
22:48
-
20:54
-
20:31
-
20:06
-
19:33
-
19:27
-
18:55
-
18:23
-
18:00
-
16:36
-
16:11
-
15:54
-
15:53
-
15:14
-
14:49
-
13:02
-
12:44
-
11:43
-
11:38
-
11:30
-
10:40
-
10:35
-
10:15