Хингис рассказала, как вёл себя Федерер перед публикацией решения о завершении карьеры

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис высказалась о решении 20-кратного победителя мэйджоров соотечественника Роджера Федерера завершить карьеру.
«В течение последней недели он часто играл в теннисном клубе «Воллерау». В основном он это делал с детьми в очень непринуждённой атмосфере. Не было впечатления, что он снова готовится к турниру «Большого шлема».
Когда узнаёшь о таких новостях (о завершении карьеры Федерера), ты вздрагиваешь и становишься немного задумчивой. Его карьера была потрясающей, а достижения феноменальны. То, что он сделал для спорта, и тенниса в частности, просто потрясает. Я убеждена, что он останется в теннисе, только в ином качестве.
Я желаю Роджеру всего наилучшего в его жизни после завершения карьеры. Уверена, впереди его ждёт ещё много интересных задач», — приводит слова Хингис Blick.
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