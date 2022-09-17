Бушар, пропустившая 17 месяцев из-за травмы: не приходило в голову закончить карьеру

Финалистка Уимблдона-2014, бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар рассказала, что не думала о завершении карьеры во время восстановления после тяжёлой травмы.

«Это был очень долгий процесс: операция и реабилитация. Мне никогда раньше не приходилось делать ничего подобного. Каждый спортсмен в какой-то момент своей карьеры получает серьёзную травму, я дожила до 27 лет без операции, а затем у меня было две.



Мне никогда не приходило в голову закончить со спортом. Я хочу завершить карьеру на своих условиях, и я не хотела, чтобы меня заставляли закончить из-за травмы. Сейчас я в самом начале пути к возвращению.

Я горжусь собой и проделанной работой. Рада, что показала себе, что ещё способна заниматься теннисом, а также получать уверенность от побед», — приводит слова Бушар пресс-служба WTA.