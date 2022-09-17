Григор Димитров опубликовал забавные фото с завершающим карьеру Роджером Федерером

Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров отреагировал на решение 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера завершить карьеру. Димитров опубликовал забавные архивные кадры с легендарным теннисистом.

Фото: из личного архива Григора Димитрова

Фото: из личного архива Григора Димитрова

Фото: из личного архива Григора Димитрова

Фото: из личного архива Григора Димитрова

«Роджер, ты вдохновил миллионы людей как на корте, так и за его пределами. Ты показывал пример и проявлял мужество в каждом своём шаге, сделанном на вершине. Считаю, что мне повезло иметь возможность познакомиться с тобой лично и вдохновиться моментами, проведёнными вместе с тобой на корте. Желаю тебе всего наилучшего в новой главе твоей жизни. Не сомневаюсь, что твоё будущее будет таким же впечатляющим, как и прошлое», — написал Димитров в своих социальных сетях.