Григор Димитров опубликовал забавные фото с завершающим карьеру Роджером Федерером

Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров отреагировал на решение 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера завершить карьеру. Димитров опубликовал забавные архивные кадры с легендарным теннисистом.
Фото: из личного архива Григора Димитрова
Фото: из личного архива Григора Димитрова
Фото: из личного архива Григора Димитрова
Фото: из личного архива Григора Димитрова
«Роджер, ты вдохновил миллионы людей как на корте, так и за его пределами. Ты показывал пример и проявлял мужество в каждом своём шаге, сделанном на вершине. Считаю, что мне повезло иметь возможность познакомиться с тобой лично и вдохновиться моментами, проведёнными вместе с тобой на корте. Желаю тебе всего наилучшего в новой главе твоей жизни. Не сомневаюсь, что твоё будущее будет таким же впечатляющим, как и прошлое», — написал Димитров в своих социальных сетях.
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