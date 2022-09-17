Агнешка Радваньска обвинила Викторию Азаренко в симуляции травм на корте

Бывшая польская теннисистка, экс вторая ракетка мира Агнешка Радваньска обвинила белорусскую теннисистку Викторию Азаренко в симуляции травм на корте.
«Помните, что Азаренко делала в этом году? Она не раз играла в театр, симулировала травмы и так далее. Я смотрела матч в Майами. Она проигрывала и покинула корт в середине сета. Я думаю: боже, девочка… Тебе 33 года, у тебя все на корте, ты мама. И ты делаешь что-то подобное! Для меня это совершенно непонятно», — приводит слова Радваньской Sportskeeda.
Агнешка Радваньска имеет в виду матч, который проходил в марте этого года в рамках хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче третьего круга с 16-летней чешкой Линдой Фрухвиртовой Виктория не смогла продолжить встречу во втором сете при счёте 0:3. Первый сет белоруска проиграла 6:2.
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