Карен Хачанов: на Кубке Кремля не сыграю. Меня никто не приглашал

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что не выступит на Кубке Кремля, который пройдёт с 16 по 23 октября в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

«На Кубке Кремля не сыграю. Меня никто не приглашал, да и профессионалов там не будет», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Кубок Кремля пройдёт в четырёх категориях: «легенды», «теннисисты-колясочники», «профессионалы» и «любители». В соревнованиях примут участие победители турнира разных лет, а именно Евгений Кафельников, Николай Давыденко, Игорь Куницын, Анастасия Мыскина, Елена Веснина, Екатерина Макарова, Мария Кириленко и Надежда Петрова.

Напомним, в 2022 году Кубок Кремля не входит в календари ATP и WTA.