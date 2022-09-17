Карен Хачанов: на Кубке Кремля не сыграю. Меня никто не приглашал
Поделиться
Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что не выступит на Кубке Кремля, который пройдёт с 16 по 23 октября в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
«На Кубке Кремля не сыграю. Меня никто не приглашал, да и профессионалов там не будет», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Кубок Кремля пройдёт в четырёх категориях: «легенды», «теннисисты-колясочники», «профессионалы» и «любители». В соревнованиях примут участие победители турнира разных лет, а именно Евгений Кафельников, Николай Давыденко, Игорь Куницын, Анастасия Мыскина, Елена Веснина, Екатерина Макарова, Мария Кириленко и Надежда Петрова.
Напомним, в 2022 году Кубок Кремля не входит в календари ATP и WTA.
Комментарии
- 17 сентября 2022
-
21:52
-
21:33
-
21:19
-
21:13
-
21:09
-
20:58
-
20:27
-
20:02
-
19:49
-
19:36
-
19:19
-
18:49
-
18:29
-
18:09
-
17:38
-
17:27
-
17:07
-
16:58
-
16:45
-
15:01
-
14:39
-
14:25
-
12:46
-
11:56
-
11:20
-
11:17
-
10:05
-
09:55
-
09:40
-
08:00
-
06:54
-
06:36
-
00:56
-
00:31
-
00:08
Партнерский контент