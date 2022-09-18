Сергей Стаховский объяснил, почему российских теннисистов не отстраняют от турниров

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский объяснил, почему российских теннисистов не отстранили от турниров.

«Почему в футболе россиян отстранили, а в теннисе – нет? Все очень просто ФИФА и УЕФА завязаны на национальной федерации. В теннисе федерации что могли сделали, с Кубка Дэвиса отстранили. А из индивидуальных турниров только «Уимблдон» отстранил.

Почему так? АТР и WTA – это организации профессиональных теннисисток и теннисистов, независимые структуры и никакого отношения к государственным структурам не имеют. Это частные структуры. На бумаге тур принадлежит наполовину игрокам, наполовину – соревнованиям. А на самом деле принадлежит соревнованиям — бизнес-структурам», — сказал Стаховский в интервью YouTube-канале «ПРЯМА ЧЕРВОНА».