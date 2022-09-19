Маррей — о Кубке Дэвиса: наверно, это последний раз, когда я здесь играю

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей предположил, что больше не будет выступать на Кубке Дэвиса.

«Было трудно. Просто трудно понять, как играть эмоционально, потому что я хотел выиграть сегодня, но если я бы проиграл, то это не имело бы значения. Вот что мне не нравится в спорте. Наверно это последний раз, когда я играю здесь. Трибуны во многих наших матчах имели большое значение. Они были одними из лучших воспоминаний, которые у меня были на теннисном корте», — цитирует Маррея Еurosport.

Сборная Великобритании по итогам группового этапа заняла третье место в группе, сыграв последний тур со сборной Казахстана, который не влиял на турнирные расклады. Маррей свой матч выиграл, тем самым помог одолеть сборную Казахстана со счётом 2:1. По ходу всего турнира Маррей жаловался на правила и регламент турнира.