Музетти в майке с надписью «Федерер» в стиле лого Pornhub праздновал успех на Кубке Дэвиса

30-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти забавно отметил выход сборной Италии в плей-офф Кубка Дэвиса – 2022.

Итальянцы собрались в раздевалке, чтобы отметить событие, выпив шампанского. 20-летний Музетти появился на праздновании в футболке с надписью «Федерер» в стиле лого Pornhub.

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер завершит карьеру на грядущем Кубке Лэйвера. Соревнования пройду в Лондоне (Великобритания) на следующей неделе, с 23 по 25 сентября.

Напомним, на групповом этапе итальянцы (Янник Синнер, Маттео Берреттини, Музетти, Фабио Фоньини, Симоне Болелли, Лоренцо Сонего и Стефано Травалья) обыграли хорватов, шведов и аргентинцев и вышли с первого место группы A. В четвертьфинальном матче они сыграют с США.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.