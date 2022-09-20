18 сентября завершился групповой этап Кубка Дэвиса, который проходил в Валенсии, Болонье, Глазго и Гамбурге. По итогам соревнований стало известно, что сборная Нидерландов вышла в 1/4 финала Кубка Дэвиса впервые с 2005 года.
В группе D сборная Нидерландов заняла первое место в квартете со сборными США, Великобритании, Казахстана, обыграв всех соперников. Помимо сборной Нидерландов, ни одного поражения на групповой стадии не потерпела сборная Германии.
Четвертьфинальные пары турнира:
- Италия — США
- Германия — Канада
- Испания — Хорватия
- Нидерланды — Австралия
Финальная стадия Кубка Дэвиса пройдёт в испанской Малаге с 22 по 27 ноября.
Действующим победителем соревнований является сборная России. 5 декабря 2021 года в Мадриде команда Шамиля Тарпищева в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса, в решающем матче со счётом 2-0 переиграв сборную Хорватии. Российские теннисисты пропускают турнир из-за отстранения решением ITF.
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