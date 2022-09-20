Екатерина Александрова не без труда победила 142-ю ракетку мира на турнире в Сеуле

24-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в матче первого круга турнира в Сеуле (Республика Корея), в котором её соперницей была американка Айша Мухаммад, занимающая 142-е место в рейтинге WTA. Александрова выиграла первый сет, проиграла вторую партию, но в решающем сете всё же довела дело до победы. Счёт матча — 6:1, 3:6, 6:1 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Александрова один раз подала навылет и допустила восемь двойных ошибок. Она реализовала шесть брейк-пойнтов из 10 (60%). У её соперницы три эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх (50%).

Во втором круге соперницей Александровой станет кореянка Хан На Лэ, которая в матче первого раунда обыграла соотечественницу Да Ён Бэк со счётом 6:1, 6:1.