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Екатерина Александрова не без труда победила 142-ю ракетку мира на турнире в Сеуле

Екатерина Александрова не без труда победила 142-ю ракетку мира на турнире в Сеуле
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24-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в матче первого круга турнира в Сеуле (Республика Корея), в котором её соперницей была американка Айша Мухаммад, занимающая 142-е место в рейтинге WTA. Александрова выиграла первый сет, проиграла вторую партию, но в решающем сете всё же довела дело до победы. Счёт матча — 6:1, 3:6, 6:1 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Александрова один раз подала навылет и допустила восемь двойных ошибок. Она реализовала шесть брейк-пойнтов из 10 (60%). У её соперницы три эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх (50%).

Во втором круге соперницей Александровой станет кореянка Хан На Лэ, которая в матче первого раунда обыграла соотечественницу Да Ён Бэк со счётом 6:1, 6:1.

Сеул. 1-й круг
20 сентября 2022, вторник. 09:00 МСК
Айша Мухаммад
142
США
Айша Мухаммад
А. Мухаммад
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 1
6 		3 6
         
Екатерина Александрова
24
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Комментарии
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