Федерер: последний сет с Хуркачем на Уимблдоне-2021 был одним из худших часов моей карьеры

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал, как воспринял поражение от поляка Хуберта Хуркача на Уимблдоне-2021 со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 0:6. Этот матч стал последним в карьере Федерера на турнирах «Большого шлема». На грядущем Кубке Лэйвера легендарный швейцарец попрощается с теннисом.

«Последний сет в матче с Хуркачем на Уимблдоне был одним из самых худших часов в карьере. Я понял, что больше ничего не работает. Это всё, так не может больше продолжаться.

После этого матча мне ещё пришлось идти на пресс-конференцию. Мне нужно было остыть и понять, что я скажу прессе. Я подготовился, пришёл, и меня даже никто не спросил, как моё колено. На самом деле я был рад, что не стану об этом говорить, но подумал: «Неужели я такой хороший актёр, что никто не заметил, что у меня практически выбито колено?» — приводит слова Федерера Blick.