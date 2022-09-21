«Это мой прикид на Уимблдон. Шучу». Наоми Осака выложила фотографии в белом

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии в белом и пошутила, что выступит в таком наряде на Уимблдонского турнире.

«Это мой прикид на Уимблдон. Шучу», — подписала снимки Осака.

Фото: из личного архива наоми осаки

Фото: из личного архива наоми осаки

В данный момент 24-летняя Наоми Осака занимает 48-ю строчку в рейтинге WTA. Этим летом японская спортсменка прекратила сотрудничество с многолетним наставником бельгийцем Вимом Фиссеттом. Теннисистка выступает на домашнем для себя турнире категории WTA-500 в Токио, который проходит с 19 по 25 сентября.

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