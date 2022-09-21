Блинкова победила Грачёву и пробилась во второй круг турнира в Сеуле
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146-я ракетка мира, представительница России Анна Блинкова сломила сопротивление своей соотечественницы Варвары Грачёвой (85-е место в рейтинге) на турнире категории WTA-250 в Сеуле. Встреча первого круга хардовых соревнований завершилась победой Блинковой со счётом 6:4, 7:6 (7:1).
Матч, проходивший на втором корте стадиона Олимпийского теннисного центра, продлился 1 часа 53 минуты.
Блинкова пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из 8. Её соперница совершила два эйса, допустила пять двойных ошибок и использовала один брейк-пойнт из пяти.
Во втором круге турнира Блинкова сразится с швейцаркой Лулу Сун. Действующей чемпионкой соревнований является Каролина Мухова (Чехия).
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