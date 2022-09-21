Каролин Гарсия установила рекорд сезона по количеству эйсов в одном матче

Французская теннисистка Каролин Гарсия установила новый рекорд сезона по количеству эйсов, выполненных в одном матче. 10-я ракетка мира 27 раз подала навылет в матче второго круга турнира в Токио (Япония) с китаянкой Чжан Шуай.



Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6(5), 7:6(5) в пользу Шуай.



Предыдущей рекордсменкой сезона была китаянка Циньвэнь Чжен. Она 21 раз подала навылет в матче первого круга US Open с Алёной Остапенко из Латвии.



Гарсия является лидером нынешнего сезона в WTA-туре по количеству эйсов. В общей сложности француженка сделала 346 подач навылет.

Призовой фонд соревнований в Токио составляет $ 757 тыс. В прошлом сезоне соревнования в столице Японии не проводились. В 2020 году турнир также был отменён из-за коронавируса.