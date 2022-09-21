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Екатерина Александрова разгромила 212-ю ракетку мира и вышла в четвертьфинал в Сеуле

Екатерина Александрова разгромила 212-ю ракетку мира и вышла в четвертьфинал в Сеуле
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Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в матче второго круга на турнире WTA в Сеуле (Республика Корея). Соперницей Александровой, занимающей 24-е место в рейтинге WTA, была 212-я ракетка мира, кореянка Хан На Лэ. Российская спортсменка одержала победу со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты.

На счету Александровой три эйса, четыре двойные ошибки и пять использованных брейк-пойнтов из девяти (процент реализации составил 56%). У кореянки ни одной подачи навылет, три ошибки на подаче и лишь один реализованный брейк-пойнт из четырёх (25%).

В четвертьфинале турнира в Сеуле Екатерина Александрова сыграет либо со своей соотечественницей Анной Блинковой, либо с Лулу Сун из Швейцарии.

Сеул. 2-й круг
21 сентября 2022, среда. 11:20 МСК
Хан На Лэ
212
Южная Корея
Хан На Лэ
Х. Лэ
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
24
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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