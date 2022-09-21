Екатерина Александрова разгромила 212-ю ракетку мира и вышла в четвертьфинал в Сеуле
Поделиться
Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в матче второго круга на турнире WTA в Сеуле (Республика Корея). Соперницей Александровой, занимающей 24-е место в рейтинге WTA, была 212-я ракетка мира, кореянка Хан На Лэ. Российская спортсменка одержала победу со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты.
На счету Александровой три эйса, четыре двойные ошибки и пять использованных брейк-пойнтов из девяти (процент реализации составил 56%). У кореянки ни одной подачи навылет, три ошибки на подаче и лишь один реализованный брейк-пойнт из четырёх (25%).
В четвертьфинале турнира в Сеуле Екатерина Александрова сыграет либо со своей соотечественницей Анной Блинковой, либо с Лулу Сун из Швейцарии.
Комментарии
- 21 сентября 2022
-
13:03
-
12:40
-
12:22
-
11:35
-
11:06
-
10:48
-
10:34
-
10:28
-
10:16
-
09:52
-
09:39
-
09:35
-
09:23
-
09:22
-
09:15
-
09:05
-
08:57
-
08:23
-
08:21
-
08:18
-
08:11
-
07:42
-
07:07
-
06:52
-
06:34
-
06:16
-
01:01
-
00:42
-
00:15
-
00:01
- 20 сентября 2022
-
23:42
-
22:48
-
22:21
-
22:12
-
21:52
Партнерский контент