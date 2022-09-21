Хуберт Хуркач: обыграть Федерера последним было ошибкой. Надеюсь, меня простят

10-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач высказался о том, что стал последним соперником в карьере 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.
Хуркач со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:0 обыграл Федерера, который завершит карьеру на грядущем Кубке Лэйвера. После Уимблдона Роджер не выходил на корт, а в Лондоне сыграет лишь в парном разряде.
«Быть последним, кто обыграл Федерера… Это ошибка, за которую, я надеюсь, вы простите меня. Шутки в сторону, играть с ним на Уимблдоне, на забитом Центральном корте было просто невероятно. У меня до сих пор мурашки по коже… Но надеюсь, что меня будут ассоциировать не только с этим моментом. В конце концов, счёт не имеет значения, второй сет того матча запомнился мне как очень напряжённый. Третий получился тяжёлым для всех болельщиков. Но Федерера будут помнить за его подвиги, а не за те 0:6», — приводит слова Хуркача La Gazzetta dello Sport.
- 21 сентября 2022
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