Доминик Тим пробился во второй круг турнира в Метце, где сразится с Хубертом Хуркачем
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим пробился во второй круг турнира категории ATP-250 в Метце (Франция).
В стартовом матче Тим обыграл француза Ришара Гаске (WC) со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продлилась 1 час 48 минут. Тим шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Гаске пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В следующем раунде он сразится с действующим чемпионом турнира, десятой ракеткой мира Хубертом Хуркачем (2) из Польши.
Призовой фонд турнира в Метце составил € 534 555. Сетку соревнований возглавил четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
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