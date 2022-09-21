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Доминик Тим пробился во второй круг турнира в Метце, где сразится с Хубертом Хуркачем

Доминик Тим пробился во второй круг турнира в Метце, где сразится с Хубертом Хуркачем
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим пробился во второй круг турнира категории ATP-250 в Метце (Франция).

В стартовом матче Тим обыграл француза Ришара Гаске (WC) со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продлилась 1 час 48 минут. Тим шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Гаске пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем раунде он сразится с действующим чемпионом турнира, десятой ракеткой мира Хубертом Хуркачем (2) из Польши.

Призовой фонд турнира в Метце составил € 534 555. Сетку соревнований возглавил четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Метц. 1-й круг
21 сентября 2022, среда. 19:10 МСК
Ришар Гаске
85
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3  
6 		7 7  
         
Доминик Тим
182
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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Новости. Теннис
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