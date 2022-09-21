Федерер, Джокович, Маррей и другие члены сборной Европы сфотографировались в костюмах

15-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини опубликовал в социальных сетях фото сборной Европы, которая выступит на грядущем Кубке Лэйвера – 2022. Соревнования пройдут в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября.

Участники соревнований традиционно проводят фотосессию в деловых костюмах на фоне достопримечательностей города. В данном случае они делают селфи около Тауэрского моста.

Фото: из личного архива Маттео Берреттини

На фото запечатлён сам Берреттини, а также швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович, британец Энди Маррей, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд и британец Кэмерон Норри. Ещё один участник сборной испанец Рафаэль Надаль присоединится к команде завтра, 22 сентября.

Капитаном сборной Европы по традиции станет 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.