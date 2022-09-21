«Готовы сразиться со сборной мира». Роджер Федерер сделал селфи с командой Европы

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях селфи со сборной Европы, в составе которой выступит на последнем в своей карьере турнире – Кубке Лэйвера. Соревнования пройдут в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября.
«Готовы сразиться со сборной мира», — подписал фото Федерер.
Фото: из личного архива Роджера Федерера
Помимо 41-летнего Роджера, в кадр попали: серб Новак Джокович, британец Энди Маррей, грек Стефанос Циципас, итальянец Маттео Берреттини, норвежец Каспер Рууд и британец Кэмерон Норри. Ещё один участник сборной Европы испанец Рафаэль Надаль присоединится к команде завтра, 22 сентября.
Капитаном сборной Европы по традиции станет 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.
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