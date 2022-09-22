Блинкова потерпела поражение во втором круге турнира в Сеуле

146-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея), который продлится до 24 сентября.



В матче второго круга Блинкова уступила представительнице Швейцарии Лулу Сун (340-я ракетка мира) со счётом 4:6, 6:7 (6:8). Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Блинкова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти. На счету Сун четыре эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнтов из семи.



Следующей соперницей Сун станет ещё одна представительница России Екатерина Александрова.



Призовой фонд новых соревнований в Сеуле составил $ 251 750. Сетку турнира возглавила Елена Остапенко (Латвия).