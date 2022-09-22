Блинкова потерпела поражение во втором круге турнира в Сеуле
Поделиться
146-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея), который продлится до 24 сентября.
В матче второго круга Блинкова уступила представительнице Швейцарии Лулу Сун (340-я ракетка мира) со счётом 4:6, 6:7 (6:8). Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Блинкова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти. На счету Сун четыре эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнтов из семи.
Следующей соперницей Сун станет ещё одна представительница России Екатерина Александрова.
Призовой фонд новых соревнований в Сеуле составил $ 251 750. Сетку турнира возглавила Елена Остапенко (Латвия).
Комментарии
- 22 сентября 2022
-
08:47
-
08:36
-
08:35
-
08:31
-
08:24
-
08:06
-
07:56
-
07:36
-
07:11
-
05:34
-
05:16
-
00:16
- 21 сентября 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:27
-
23:05
-
22:58
-
22:34
-
21:59
-
21:51
-
20:58
-
19:54
-
19:21
-
19:05
-
18:34
-
18:09
-
17:50
-
17:13
-
16:30
-
15:23
-
14:28
-
13:49
-
13:28
-
13:20
-
13:03
Партнерский контент