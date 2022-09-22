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Блинкова потерпела поражение во втором круге турнира в Сеуле

Блинкова потерпела поражение во втором круге турнира в Сеуле
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146-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея), который продлится до 24 сентября.

В матче второго круга Блинкова уступила представительнице Швейцарии Лулу Сун (340-я ракетка мира) со счётом 4:6, 6:7 (6:8). Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Блинкова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти. На счету Сун четыре эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнтов из семи.

Следующей соперницей Сун станет ещё одна представительница России Екатерина Александрова.

Призовой фонд новых соревнований в Сеуле составил $ 251 750. Сетку турнира возглавила Елена Остапенко (Латвия).

Сеул. 2-й круг
22 сентября 2022, четверг. 06:05 МСК
Анна Блинкова
146
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 6  
6 		7 8  
         
Лулу Сун
340
Швейцария
Лулу Сун
Л. Сун
Комментарии
Новости. Теннис
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