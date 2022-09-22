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Энди Маррей составил портрет идеального теннисиста, упомянув неожиданного игрока

Энди Маррей составил портрет идеального теннисиста, упомянув неожиданного игрока
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей ответил на вопрос, каким он видит идеального теннисиста. Он упомянул не только многократных чемпионов ТБШ испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича, но и американского теннисиста Джона Иснера, известного в первую очередь своей мощной подачей.

«Форхенд Рафы и бэкхенд Новака стали бы довольно грозной комбинацией. Я знаю, что Джон Иснер раньше играл за сборную мира, у него довольно приличная подача, так что я бы тоже позаимствовал её. Надеюсь, и мои удары свечой могут иногда пригодиться», — приводит слова Энди Маррея издание Hello Magazine.

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