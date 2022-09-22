Энди Маррей составил портрет идеального теннисиста, упомянув неожиданного игрока

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей ответил на вопрос, каким он видит идеального теннисиста. Он упомянул не только многократных чемпионов ТБШ испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича, но и американского теннисиста Джона Иснера, известного в первую очередь своей мощной подачей.

«Форхенд Рафы и бэкхенд Новака стали бы довольно грозной комбинацией. Я знаю, что Джон Иснер раньше играл за сборную мира, у него довольно приличная подача, так что я бы тоже позаимствовал её. Надеюсь, и мои удары свечой могут иногда пригодиться», — приводит слова Энди Маррея издание Hello Magazine.

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