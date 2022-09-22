Дмитрий Турсунов объяснил, почему Эмма Радукану часто меняет тренеров

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал, почему 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, которая сенсационно выиграла US Open 2021 года, часто меняет тренеров. В настоящее время Турсунов является тренером Радукану.
Напомним, в апреле Радукану прекратила сотрудничество с тренером Торбеном Бельцем. Стороны проработали вместе всего пять месяцев. Бельц был уже третьим тренером спортсменки за последний год. После Уимблдона-2021 на смену Найджелу Сирсу пришёл Эндрю Ричардсон, однако Эмма рассталась с ним, хотя под его руководством выиграла Открытый чемпионат США.
«Мне понравилось её объяснение того факта, что она не смогла найти кого-то, с кем она действительно чувствует связь. И я уважаю это.
В конечном счёте игроку нужен тренер, который понимает, каков ты. Легче установить контакт, и некоторые вещи не нужно объяснять… Это помогает наладить хороший контакт. И это объяснение мне понятно», — приводит слова Турсунова Tennis World USA.
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