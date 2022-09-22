Бьорн Борг назвал лучших молодых теннисистов

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг назвал молодых игроков, которых он считает лучшими в современном мужском теннисе. Борг выделил таких теннисистов, как Карлос Алькарас, Янник Синнер, Каспер Рууд и Стефанос Циципас.

«Я считаю, что за такими парнями из молодого поколения, как Алькарас, Синнер, Рууд, Циципас, будет интересно понаблюдать в будущем. Они играют в невероятный теннис», — приводит слова Борга Eurosport.

Напомним, ранее в сентябре 19-летний Карлос Алькарас выиграл Открытый чемпионат США и впервые возглавил рейтинг ATP. Это его первая победа на мэйджоре. Каспер Рууд в 2022 году дважды выходил в финал ТБШ и дважды проиграл: на «Ролан Гаррос» — Рафаэлю Надалю, на US Open — Алькарасу. На счету Циципаса выход в финал «Ролан Гаррос» 2021 года, где он проиграл Новаку Джоковичу. Что касается Синнера, то он ещё не доходил до полуфинала ТБШ.

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