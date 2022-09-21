Прорвётся ли Медведев на 2-е место вслед за Алькарасом? Сейчас ему надо победить в Метце

На недавнем US Open Даниил Медведев не смог защитить прошлогодний титул, сошёл с дистанции слишком рано – в четвёртом круге – и рухнул в рейтинге с первого на четвёртое место. В итоге новоявленный победитель Открытого чемпионата США 19-летний Карлос Алькарас стал самым юным лидером мирового тенниса в истории. Есть ли шансы у россиянина в ближайшее время если не вернуться на вершину, то хотя бы улучшить свою позицию? Рассмотрим расклады.
При этом сам Даниил вполне философски отнёсся к факту потери первого места: «Честно говоря, я мало что почувствовал, когда потерял первое место в рейтинге. Рейтинг является следствием ваших результатов, и, если взять, например, американское лето, я не набрал достаточно очков, чтобы остаться №1 или даже №2 или №3, принимая во внимание тот факт, что Каспер Рууд, Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, конечно, с двумя турнирами «Большого шлема», которые он выиграл в начале года, набрали гораздо больше очков. Так что это просто логично. У меня нет никаких чувств по этому поводу, нет причин плакать. Я могу только сказать себе, что мне нужно работать лучше, если я хочу занять это место в будущем», — приводит слова Даниила Медведева Eurosport.
По итогам US Open первая десятка потерпела существенные изменения. Как уже было сказано, Медведев опустился с первого на четвёртое место, а его опередили не только Алькарас, но ещё и финалист турнира Каспер Рууд, а также 22-кратный победитель «Шлемов» Рафаэль Надаль. Сейчас у лидера Карлоса Алькараса 6740 очков, на 900 баллов от него отстают Рууд и Надаль, а Медведева отделяет от идущего третьим Рафаэля ещё 745 очков. Совсем близко вслед за Даниилом расположились давно не играющий из-за травмы немец Александр Зверев и грек Стефанос Циципас.
1. Карлос Алькарас (Испания) – 6740 очков
2. Каспер Рууд (Норвегия) – 5850
3. Рафаэль Надаль (Испания) – 5810
4. Даниил Медведев (Россия) – 5065
5. Александр Зверев (Германия) – 5040
6. Стефанос Циципас (Греция) – 4810
7. Новак Джокович (Сербия) – 3570
8. Кэмерон Норри (Великобритания) – 3550
9. Андрей Рублёв (Россия) – 3390
10. Хуберт Хуркач (Польша) – 3355
...18. Карен Хачанов (Россия) – 1990
...39. Аслан Карацев (Россия) – 1130.
На этой неделе Медведев заявлен на турнир ATP-250 в Метце, где чемпион получит 250 рейтинговых очков. А в начале октября россиянин сыграет на ATP-500 в Астане. В эти недели у Даниила никакие очки не сгорают, и титулы в Метце и Астане дадут ему прибавку в 750. Нетрудно заметить, что баллов должно хватить, чтобы опередить Надаля, поскольку испанец нигде не заявлен, кроме Кубка Лэйвера, где очки не разыгрываются. Кроме того, россиянин теоретически может опередить и Рууда. У норвежца сгорит 250 очков за титул в Сан-Диего – 2021. И если он за это время неудачно выступит на турнирах в Сеуле и Токио, где заявлен, то в понедельник, 10 октября, Медведев может взлететь с четвёртого места сразу на второе.
Даниил уже приехал в Метц и ждёт, когда определится его первый соперник. Как высоко сеянный россиянин пропускает первый круг, а во втором сыграет с победителем пары Стэн Вавринка – Жоау Соуза. Медведев уже сам посчитал, сколько всего очков он может набрать до конца сезона. Ему нужен хороший запас, чтобы как можно выше быть посеянным на Australian Open в январе 2023 года: «В следующем году Открытый чемпионат Австралии пройдёт очень быстро после окончания сезона. Поэтому важно обрести уверенность в конце года. Это лучший способ подготовиться к следующему сезону и особенно к Открытому чемпионату Австралии. Для меня важно набрать как можно больше очков в закрытом помещении, чтобы занять как можно более высокое место посева в Мельбурне. Со всеми турнирами, в которых я буду играть, могу набрать целых 3750 очков. Конечно, достичь этого будет почти невозможно, но 2500, 3000 – почему бы и нет? Было бы здорово так закончить год. Если мне удастся набрать много очков, то, может быть, у меня появится шанс вернуть себе первое место в следующем году», — цитирует Медведева Eurosport.
- 21 сентября 2022
-
00:42
-
00:15
-
00:01
- 20 сентября 2022
-
23:42
-
22:48
-
22:21
-
22:12
-
21:52
-
21:42
-
21:26
-
20:59
-
19:12
-
18:59
-
18:26
-
18:06
-
17:54
-
17:37
-
16:29
-
16:25
-
16:10
-
14:53
-
14:01
-
13:36
-
13:09
-
12:53
-
12:50
-
12:04
-
11:01
-
10:50
-
10:39
-
10:37
-
10:01
-
09:37
-
08:49
-
08:02