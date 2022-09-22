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Даниил Медведев сенсационно проиграл Стэну Вавринке во втором круге турнира в Метце

Даниил Медведев сенсационно проиграл Стэну Вавринке во втором круге турнира в Метце
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37-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), обыграв россиянина Даниила Медведева.

Вавринка одержал победу со счётом 6:4, 6:7 (9:7), 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. На счету Медведева девять эйсов, 12 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Вавринка дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 11 возможных.

В четвертьфинале Вавринка встретится со шведом Микаэлем Имером, который, в свою очередь, во втором круге обыграл француза Грегуара Баррера со счётом 6:4, 6:3.

Призовой фонд турнира составил € 534 555. Действующим победителем турнира является испанец Пабло Карреньо-Буста.

Метц. 2-й круг
22 сентября 2022, четверг. 19:15 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 9 3
6 		6 7 6
         
Стэн Вавринка
284
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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