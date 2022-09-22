Дразнил публику и бросал ракетку. Медведев проиграл 1-й матч после провала на US Open

После недельной паузы, связанной с проведением групповой стадии Кубка Дэвиса, возобновились регулярные соревнования ATP-тура. На этой неделе проходят два турнира категории ATP-250 – в Метце (Франция) и Сан-Диего (США). Российские мужчины – Даниил Медведев (первый номер посева) и Аслан Карацев (6) – заявились в Европе. Уже в первом круге Аслан проиграл итальянцу Лоренцо Сонего – 5:7, 3:6 и выбыл из борьбы.

Для Даниила Медведева состязания в Метце – это первый выход на корт в официальных матчах после провального выступления на US Open, где россиянин не смог защитить прошлогодний титул и потерял звание первой ракетки мира. В Нью-Йорке Даниил финишировал уже на стадии четвёртого круга, а по итогам последнего в сезоне «Шлема» откатился на четвёртую строчку рейтинга ATP. Впереди него сейчас Карлос Алькарас, Каспер Рууд и Рафаэль Надаль. Однако у Медведева есть шанс прорваться с четвёртого на второе место к понедельнику, 10 октября. Для этого ему надо выиграть два турнира подряд – в Метце и Астане, а также рассчитывать на неудачное выступление Рууда и на то, что Надаль не поменяет свой график и так и не сыграет нигде в ближайшее время.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев высоко оценил состояние Медведева: «Очень важно, что Даня наконец-то избавился от травм. Теперь ему нужно обрести стабильность в игре. Ту, которая была у него в начале сезона. Он сейчас показывает неплохой теннис, но уровень игры у него колеблется. Прежде всего Медведеву нужно наладить стабильность подачи и действовать ближе к корту. Представьте себе, что происходит, если играть в трёх метрах за задней линией. Мяч летит лишних три метра в одну сторону, потом – в другую. Всё это даёт соперникам лишнее время на подготовку. В обычной ситуации у них может быть один-два варианта для ответа, а сейчас – пять-шесть. Медведев – очень быстрый теннисист, но этот аспект нивелирует его сильные стороны. Если он внесёт корректировку, играть ему станет легче. Ему нужно действовать как можно ближе к задней линии, идеально – в самом корте. Это будет доставлять соперникам максимальные неудобства и поможет Дане вернуться на первое место в мировом рейтинге», — цитирует Тарпищева Betonmobile.

Как высоко сеянный Даниил пропустил первый круг турнира в Метце и до среды ждал, когда станет известен его стартовый соперник. Им оказался трёхкратный чемпион «Шлемов» Стэн Вавринка, который давно растерял свои былые позиции, занимает сейчас 284-е место в рейтинге ATP и в основу Метца пробивался через квалификацию. Там 37-летний Вавринка обыграл серба Ласло Джере, венгра Жомбора Пироша и в первом круге основной сетки справился с португальцем Жоау Соузой – 7:6, 6:2.

У Медведева со швейцарцем довольно интересная история встреч. Впервые они пересеклись на корте в первом круге Уимблдона-2017, когда 21-летний Даниил едва входил в топ-50. И его неожиданная победа в четырёх сетах над третьей ракеткой мира Вавринкой стала первой в карьере юного россиянина над теннисистом топ-10. Второй раз они сыграли в 1/4 финала US Open – 2019. Тогда Медведев был уже пятой ракеткой мира, а Стэн – 24-й. Даниил снова оказался сильнее в четырёх сетах. А вот в четвёртом круге Australian Open – 2020 россиянин вёл 2:1 по партиям, но преимущество не удержал и проиграл в пяти сетах. Перед очередной встречей с Медведевым швейцарец сказал: «Я выиграл три матча подряд на одном турнире впервые за последние два года, даже больше. И это здорово. Я обретаю уверенность, чувствую себя более расслабленным, доволен своим прогрессом. Это самая серьёзная проверка. Он близок к вершине рейтинга, с ним всегда тяжело. Будет очень сложно, но я рад возможности испытать себя».

Вавринка с опытом трёх сыгранных матчей на турнире сразу же включился в борьбу. Он отлично подавал и пытался расшатать игру Медведева в обороне. У Даниила неплохо работала первая подача, а вот на второй швейцарец раз за разом доставлял сопернику неприятности. Порой россиянин сам допускал двойные ошибки и уже в пятом гейме позволил сопернику заработать брейк-пойнт. Впрочем, его Медведев отыграл, а вот через гейм Стэн всё-таки вышел вперёд – 4:3. Этого минимального преимущества швейцарцу хватило, чтобы отпраздновать победу в первой партии – 6:4 за 38 минут. За этот сет у Даниила набралось пять двойных, а выигрыш на второй подаче составил всего 29% (4/14).

На старте второй партии Вавринка немного «засиделся», и Даниил сразу же повёл с брейком – 2:0. Но Стэн не стал далеко отпускать соперника и тут же отыгрался – 2:2. Игра выровнялась, и надо отметить, что Медведев улучшил основные показатели по сравнению с первым сетом. Усилилась и первая подача, и вторая, и снизилось количество двойных. В итоге дело дошло до тай-брейка, где чуть удачливее сыграл россиянин, отыгравший один матчбол – 7:6 (9:7) за 56 минут. На старте третьего сета Медведев провалил свой гейм, проиграв его под ноль – 0:2. На эмоциях Даниил швырнул на корт ракетку и начал передразнивать публику, которая была недовольна его поведением. Надо сказать, что этот выплеск негатива помог россиянину настроиться, и вскоре он выровнял ситуацию, сделав обратный брейк – 3:3. Впрочем, в восьмом гейме Медведев снова свою подачу не удержал и дальше, как ни старался, не смог вернуть равновесие. Отметим, что за матч Даниил допустил 12 двойных. Победа Стэна – 6:4, 6:7, 6:3 за 2 часа 24 минуты.

Вот так Даниил Медведев проиграл в первом же матче после провала на US Open. Теперь россиянин отправится на ATP-500 в Астану, но этот турнир существенно не улучшит его рейтинговые позиции даже в случае победы. А Стэн Вавринка пробился в свой первый четвертьфинал с Мельбурна-2021. Дальше швейцарцу будет противостоять Микаэль Имер из Швеции.