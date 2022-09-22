Чесноков: Медведев играет плохо: то ли тренер нагрузил, то ли ему всё равно

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева от швейцарца Стэна Вавринки в рамках матча 2-го тура хардового турнира в Метце (Франция).

«Четвёртый в мире не может проигрывать игроку, который был травмирован и занимает 200-ю строчку. Мне кажется, чтобы быть в тренде, надо сделать, чтобы все 32 игрока играли с первого круга: и первый в мире, и сотый в мире.



В последнем гейме отыграл матчбол. Уровень Медведева должен быть лучше 37-летнего Вавринки. Когда делается 12 двойных ошибок, это говорит о том, что Медведев играет плохо на сегодняшний день: то ли ему всё равно, то ли его тренер нагрузил. Для человека, который был вчера первым в мире, столько ошибок непозволительно. То, что он играл плохо, это точно.



Однако Метц — это не тот турнир, где надо блеснуть своими знаниями. Сейчас будут турниры, где надо выкладываться. Возможно, его сейчас нагрузил тренер», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.