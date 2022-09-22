«Иду на ужин с друзьями». Федерер поделился фото с Марреем, Джоковичем, Надалем в костюмах

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер в своих социальных сетях поделился фотографией с вечерней прогулки вместе с британцем Энди Марреем, испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.

Фото: из личного архива Федерера

«Иду на ужин со своими друзьями», — написал Федерер в своих социальных сетях.

Кубок Лэйвера — последний для Федерера турнир в качестве профессионального теннисиста. Последняя игра для него пройдёт в паре с испанцем Рафаэлем Надалем с американским дуэтом Джек Сок/Фрэнсис Тиафо, и запланирована она вторым запуском вечерней сессии 23 сентября.

В состав сборной Европы, помимо Роджера Федерера, вошли Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Маттео Берреттини и Кэмерон Норри (запасной).