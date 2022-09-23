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Светлана Кузнецова показала своё любимое блюдо. Фото

Светлана Кузнецова показала своё любимое блюдо. Фото
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала своё любимое блюдо — кашу с приправами.

«Любимое блюдо», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива светланы кузнецовой

Напомним, в 2004 году Светлана Кузнецова выиграла Открытый чемпионат США, а в 2009-м — Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»). На других турнирах «Большого шлема» она не проходила дальше четвертьфинала. На Уимблдоне Кузнецова делала это четырежды (2003, 2005, 2007, 2017), на Открытом чемпионате Австралии — трижды (2005, 2009, 2013).

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