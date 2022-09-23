Рууд одолел Сока в первом матче Кубка Лэйвера — 2022

Норвежский теннисист Каспер Рууд (вторая ракетка мира) оказался сильнее представителя США Джека Сока в первый игровой день Кубка Лэйвера. Матч проходил на стадионе «О2-Арена. Центральный корт» на хардовом покрытии.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 47 минут, завершилась победой Рууда со счётом 6:4, 5:7, 10:7. Норвежец выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету американского игрока один эйс, четыре ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Кубок Лэйвера проходит в Лондоне с 23 по 25 сентября. За главный приз турнира в одиночном и парном разрядах сражаются сборные Европы и мира. Сегодня также Энди Маррей сыграет с Алексом де Минором, Стефанос Циципас проведёт матч с Диего Шварцманом, а Роджер Федерер и Рафаэль Надаль встретятся с Фрэнсисом Тиафо и Джеком Соком.