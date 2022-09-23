Федерер/Надаль — Сок/Тиафо: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Лэйвера

Сегодня, 23 сентября, швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся с американцами Фрэнсисом Тиафо и Джеком Соком в первый игровой день Кубка Лэйвера — 2022, который проходит в Лондоне. Матч состоится на стадионе «О2-Арена. Центральный корт» и начнётся не ранее 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Роджер Федерер/Рафаэль Надаль — Фрэнсис Тиафо/Джек Сок.

Этот матч станет последним в карьере Роджера Федерера. Федерер и Надаль один раз уже играли в паре. Было это тоже на Кубке Лэйвера, в 2017 году, когда турнир проходил в Праге. Одним из их соперников тогда также был Джек Сок, только напарник у него был другой — Сэм Куэрри. Роджер и Рафаэль тогда выиграли со счётом 6:4, 1:6, 10:5.