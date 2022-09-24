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Самсонова пробилась в финал турнира в Токио

Самсонова пробилась в финал турнира в Токио
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Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в полуфинальном матче турнира WTA-500 в Токио (Япония), в котором её соперницей была представительница Китая Чжан Шуай. Самсонова, занимающая 30-е место в рейтинге WTA, обыграла Шуай (28) со счётом 7:6(4), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Самсонова выполнила тринадцать эйсов и допустила две двойные ошибки. Российская спортсменка реализовала четыре брейк-пойнта из пяти (80%). Что касается китаянки, то у неё нет подач навылет, одна ошибка на подаче и два использованных брейк-пойнта из четырёх.

За главный титул японских соревнований Самсонова сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) – Вероника Кудерметова (Россия).

Токио (ж). 1/2 финала
24 сентября 2022, суббота. 06:10 МСК
Людмила Самсонова
30
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		2  
         
Чжан Шуай
28
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
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