Самсонова пробилась в финал турнира в Токио

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в полуфинальном матче турнира WTA-500 в Токио (Япония), в котором её соперницей была представительница Китая Чжан Шуай. Самсонова, занимающая 30-е место в рейтинге WTA, обыграла Шуай (28) со счётом 7:6(4), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.



Самсонова выполнила тринадцать эйсов и допустила две двойные ошибки. Российская спортсменка реализовала четыре брейк-пойнта из пяти (80%). Что касается китаянки, то у неё нет подач навылет, одна ошибка на подаче и два использованных брейк-пойнта из четырёх.



За главный титул японских соревнований Самсонова сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) – Вероника Кудерметова (Россия).