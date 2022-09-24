Видеообзор победы Самсоновой над Шуай в полуфинале турнира в Токио
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Российская теннисистка Людмила Самсонова (30-е место в рейтинге) одержала победу в полуфинальном матче турнира WTA-500 в Токио (Япония), в котором её соперницей была представительница Китая Чжан Шуай (28-е место в рейтинге). Самсонова обыграла Шуай со счётом 7:6(4), 6:2.
Продолжительность матча на центральном корте стадиона «Ариаке Теннис Форест Парк» составила 1 час 28 минут.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Самсонова — Шуай:
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
За главный титул японских соревнований Самсонова сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) – Вероника Кудерметова (Россия). Решающий матч состоится 25 сентября.
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