Видеообзор победы Самсоновой над Шуай в полуфинале турнира в Токио

Российская теннисистка Людмила Самсонова (30-е место в рейтинге) одержала победу в полуфинальном матче турнира WTA-500 в Токио (Япония), в котором её соперницей была представительница Китая Чжан Шуай (28-е место в рейтинге). Самсонова обыграла Шуай со счётом 7:6(4), 6:2.

Продолжительность матча на центральном корте стадиона «Ариаке Теннис Форест Парк» составила 1 час 28 минут.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Самсонова — Шуай:

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

За главный титул японских соревнований Самсонова сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) – Вероника Кудерметова (Россия). Решающий матч состоится 25 сентября.