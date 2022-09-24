Видеообзор победы Остапенко в матче с Радукану в полуфинале турнира в Сеуле
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко (19-е место в рейтинге) вышла в финал турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея) после отказа соперницы — британки Эммы Радукану (77-е место в рейтинге).
Первый сет со счётом 6:4 выиграла Радукану, второй – со счётом 6:3 Остапенко. В решающей партии Остапенко повела 3:0, после чего британка отказалась от продолжения матча.
Встреча на центральном корте Олимпийского теннисного центра продлилась 1 час 49 минут.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Остапенко — Радукану:
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
За титул в Сеуле Остапенко сразится с россиянкой Екатериной Александровой (24-е место в рейтинге).
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