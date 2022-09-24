«Казалось, играет волшебник». Веснина — о завершившем карьеру Федерере

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала уход из тенниса 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.

«Роджер оставил неоценимый след в теннисе и его истории. Невероятный спортсмен и человек. Он показал всем, насколько может быть прекрасен теннис, потому что его игра всегда завораживала: казалось, что на корте играет волшебник, а не обычный человек. Поэтому грустно, что уходит такая эпоха.

В то же время понимаешь, что это было неизбежно. Роджер вчера подарил невероятный матч и эмоции, с которыми мало кто мог справиться. Плакали все — никого не оставило равнодушным его прощание с карьерой теннисиста», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.