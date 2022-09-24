«Без тебя тур не будет прежним». Зверев опубликовал ретроснимки с Федерером

Олимпийский чемпион 2020 года, пятая ракетка мира немец Александр Зверев опубликовал в социальных сетях трогательный пост о завершении карьеры 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера.

Федерер провёл свой прощальный матч в рамках Кубка Лэйвера – 2022, который проходит в Лондоне (Великобритания). Роджер сыграл в паре с испанцем Рафаэлем Надалем. Зверев специально прилетел в Лондон, чтобы присутствовать на последнем матче швейцарца.

Фото: из личного архива Александра Зверева

Фото: из личного архива Александра Зверева

«Вчера был такой особенный и эмоциональный вечер, последний матч в карьере Роджера Федерера. Трудно признавать, что этот день настал. Тур без тебя не будет прежним…» — подписал совместные с Федерером фото, в том числе ретро, Зверев.