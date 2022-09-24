«Без тебя тур не будет прежним». Зверев опубликовал ретроснимки с Федерером

Олимпийский чемпион 2020 года, пятая ракетка мира немец Александр Зверев опубликовал в социальных сетях трогательный пост о завершении карьеры 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера.
Федерер провёл свой прощальный матч в рамках Кубка Лэйвера – 2022, который проходит в Лондоне (Великобритания). Роджер сыграл в паре с испанцем Рафаэлем Надалем. Зверев специально прилетел в Лондон, чтобы присутствовать на последнем матче швейцарца.
Фото: из личного архива Александра Зверева
Фото: из личного архива Александра Зверева
«Вчера был такой особенный и эмоциональный вечер, последний матч в карьере Роджера Федерера. Трудно признавать, что этот день настал. Тур без тебя не будет прежним…» — подписал совместные с Федерером фото, в том числе ретро, Зверев.
- 24 сентября 2022
-
15:35
-
15:10
-
14:38
-
14:22
-
13:39
-
13:16
-
13:00
-
13:00
-
12:59
-
12:01
-
11:54
-
11:41
-
11:23
-
10:56
-
10:28
-
09:36
-
09:30
-
09:26
-
09:24
-
08:50
-
08:22
-
07:56
-
07:38
-
07:17
-
06:45
-
05:45
-
05:12
-
04:04
-
03:17
-
02:55
-
02:27
-
00:53
-
00:47
-
00:28
- 23 сентября 2022
-
23:50