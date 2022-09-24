«Это потрясающе». Самсонова прокомментировала выход в финал турнира в Токио
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Российская теннисистка Людмила Самсонова (30-е место в рейтинге) поделилась эмоциями после выхода в финал хардового турнира WTA-500 в Токио (Япония). В полуфинале Самсонова обыграла китаянку Чжан Шуай (28-е место в рейтинге) со счётом 7:6(4), 6:2.
«Чувствую себя такой счастливой, потому что я ещё в одном финале за два месяца. Это потрясающе. Никогда не думала, что возможно что-то вроде этого, поэтому я невероятно рада», — приводит слова Людмилы Самсоновой официальный сайт WTA.
За главный титул японских соревнований Самсонова сыграет с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь. Решающий матч состоится 25 сентября.
Ранее теннисистка выиграла турниры в Берлине (Германия), Вашингтоне (США) и Кливленде (США).
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