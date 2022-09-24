Феликс Оже-Альяссим рассказал сентиментальную историю, связанную с Федерером

13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал трогательную историю, связанную со швейцарским теннисистом Роджером Федерером.
«В детстве я наблюдал за ним и боготворил его. Помню, как он нашёл время, чтобы обнять всех, кто был вокруг площадки, всех игроков. Он сказал мне: «Я желаю тебе отличной карьеры, Феликс». Именно этот момент, эта фраза была действительно особенной для меня. Я буду всегда держать это в сердце. Он нашёл время, чтобы пожелать мне всего наилучшего в моей карьере и в будущем.
Он относился так ко мне с первой встречи, когда мне было 17 лет. Федерер пригласил меня тренироваться, и мы разделили некоторые хорошие моменты на корте и за его пределами. Он всегда очень щедро делился своим временем и добротой», — приводит слова Оже-Альяссима Еurosport.
- 24 сентября 2022
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