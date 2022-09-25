Арина Соболенко поделилась фото с букетом, подаренным её бойфрендом

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в своих социальных сетях похвасталась букетом, подаренным её молодым человеком, бывшим хоккеистом Константином Кольцовым.

Про отношения Арины и Константина стало известно более года назад. Кольцов старше теннисистки на 17 лет.

Напомним, на прошедшем Открытом чемпионате США Соболенко (6) дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6. Арина – единственный игрок как в женском, так и в мужском туре, которому удалось дойти до полуфинала на последних двух US Open. При этом белоруска проиграла все три полуфинала на турнирах «Большого шлема», в которые выходила. Что касается Свёнтек, то в финале она обыграла Онс Жабер из Туниса.

Смотрите видео: Бекстейдж с откровенной фотосессии Арины Соболенко: