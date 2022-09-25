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Джокович в паре с Берреттини обыграли де Минора и Сока на Кубке Лэйвера

Джокович в паре с Берреттини обыграли де Минора и Сока на Кубке Лэйвера
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Серб Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини обыграли австралийца Алекса де Минора и американца Джека Сока в матче на Кубке Лэйвера.

Джокович и Берреттини одержали победу со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету де Минора и Сока три эйса, три двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из двух. Джокович и Берреттини один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из четырёх возможных.

Сборная Европы повела в противостоянии с командой мира — 5:3. Отметим, что у Джоковича и Берреттини это вторая победа за день. До этого они одержали победы в одиночном разряде. Также у сборной Европы свои матчи выиграли норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас. Кубок Лэйвера проходит с 23 по 25 сентября в Лондоне.

Кубок Лэйвера. Финал
24 сентября 2022, суббота. 23:05 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
М. Берреттини Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
Джек Сок
США
Джек Сок
А. де Минор Д. Сок
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