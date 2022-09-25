Джокович в паре с Берреттини обыграли де Минора и Сока на Кубке Лэйвера

Серб Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини обыграли австралийца Алекса де Минора и американца Джека Сока в матче на Кубке Лэйвера.

Джокович и Берреттини одержали победу со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету де Минора и Сока три эйса, три двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из двух. Джокович и Берреттини один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из четырёх возможных.

Сборная Европы повела в противостоянии с командой мира — 5:3. Отметим, что у Джоковича и Берреттини это вторая победа за день. До этого они одержали победы в одиночном разряде. Также у сборной Европы свои матчи выиграли норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас. Кубок Лэйвера проходит с 23 по 25 сентября в Лондоне.