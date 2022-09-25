Новак Джокович высказался о концепции Кубка Лэйвера

Экс-первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович порассуждал о выставочном турнире – Кубке Лэйвера, в котором спорстмен принимает участие в 2022 году.

«Концепция Кубка Лэйвера очень уникальна. Это соревнование создаёт прекрасные воспоминания для игроков», — цитирует Джоковича официальный аккаунт Laver Cup в «Твиттере».

Во второй игровой день турнира, 24 сентября, 35-летний сербский теннисист провёл два матча: в одиночном и парном разрядах. В одиночном разряде Джокович (команда Европы) оказался сильнее Фрэнсиса Тиафо, который представляет сборную мира со счётом 6:1, 6:3. В парном разряде Новак вместе с итальянцем Маттео Берреттини обыграли австралийца Алекса де Минора и американца Джека Сока – 7:5, 6:2.



В заключительный игровой день Кубка Лэйвера, 25 сентября, Джокович сыграет с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.