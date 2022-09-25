Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович высказался о концепции Кубка Лэйвера

Новак Джокович высказался о концепции Кубка Лэйвера
Комментарии

Экс-первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович порассуждал о выставочном турнире – Кубке Лэйвера, в котором спорстмен принимает участие в 2022 году.

«Концепция Кубка Лэйвера очень уникальна. Это соревнование создаёт прекрасные воспоминания для игроков», — цитирует Джоковича официальный аккаунт Laver Cup в «Твиттере».

Во второй игровой день турнира, 24 сентября, 35-летний сербский теннисист провёл два матча: в одиночном и парном разрядах. В одиночном разряде Джокович (команда Европы) оказался сильнее Фрэнсиса Тиафо, который представляет сборную мира со счётом 6:1, 6:3. В парном разряде Новак вместе с итальянцем Маттео Берреттини обыграли австралийца Алекса де Минора и американца Джека Сока – 7:5, 6:2.

В заключительный игровой день Кубка Лэйвера, 25 сентября, Джокович сыграет с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

Новость по теме
Джокович в паре с Берреттини обыграли де Минора и Сока на Кубке Лэйвера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022