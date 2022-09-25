Ольховский — о Самсоновой: в следующем году она может войти в первую десятку рейтинга

Бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и обладатель 20 титулов ATP в паре Андрей Ольховский прокомментировал победу российской теннисистки Людмилы Самсоновой на турнире в Токио (Япония).
«Я оценю её игру и результаты только с положительной точки зрения. У неё хорошо прошел американский тур, и сейчас она одержала очень хорошую победу в Токио. Сейчас для вхождения в первую десятку мирового рейтинга нужно много очков, а все турниры «Большого шлема» уже прошли, остальных турниров в этом году осталось не так много. Но в следующем году она может это сделать, почему нет.
Если говорить о результатах последних лет, то сейчас они лучше, но если сравнивать с тем, что было десять лет назад, когда у нас было три человека в первой десятке, наверное, нет. Про подъём сейчас не говорим, но восходящая тенденция есть», — приводит слова Ольховского ТАСС.
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