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Видеообзор победы Людмилы Самсоновой в финале японского турнира WTA

Видеообзор победы Людмилы Самсоновой в финале японского турнира WTA
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Российская теннисистка Людмила Самсонова (30-й номер рейтинга) выиграла турнир категории WTA-500 в Токио (Япония). В финальном матче россиянка в двух сетах переиграла китаянку Чжэн Циньвэнь (36-е место рейтинга) со счётом 7:5, 7:5.

Встреча на центральном корте стадиона «Ариаке Теннис Форест Парк» продолжалась 2 часа 6 минут.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Циньвэнь — Самсонова:

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

На пути к финальному матчу Людмила Самсонова переиграла Елену Рыбакину, Синьюй Ван, Гарбинье Мугурусу и Чжан Шуай. Этот титул стал четвёртым в карьере Самсоновой под эгидой WTA. До этого россиянка побеждала на турнирах в Берлине (Германия), Вашингтоне (США), Кливленде (США).

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