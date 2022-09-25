Дмитриева высказалась о победах Самсоновой и Александровой на турнирах WTA
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о победах российских теннисисток Людмилы Самсоновой и Екатерины Александровой на прошедших турнирах WTA.
Самсонова завоевала титул на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония), а Александрова – на турнире WTA-250 в Сеуле (Южная Корея).
«Я очень за Самсонову в первую очередь, которая выиграла уже третий финал в этом году. Она становится игроком достаточно высокого уровня: побеждает теннисисток, которые входят в двадцатку, и даже претендуют на десятку. Она набирает свою силу.
Приятно, что Александрова сумела преодолеть немного свою неуверенность и достичь того, к чему стремилась», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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