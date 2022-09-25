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Маррей и Берреттини проиграли Оже-Альяссиму и Соку в заключительный день Кубка Лэйвера

Маррей и Берреттини проиграли Оже-Альяссиму и Соку в заключительный день Кубка Лэйвера
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Стартовал решающий день Кубка Лэйвера – 2022, который проходит в Лондоне (Великобритания) на O2-арене.

Соревнования открыл матч в парном разряде. В нём представители сборной мира канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Джек Сок обыграли итальянца Маттео Берреттини и британца Энди Маррея из команды Европы со счётом 2:6, 6:3, (10:8). Встреча продлилась 1 час 37 минут. Маттео и Энди три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести. На счету Феликса и Джека один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта.

Победа Оже-Альяссима и Сока стоила три очка. В данный момент сборная Европы лидирует со счётом 11:7. Однако у Мира сохраняются шансы на победу.

Кубок Лэйвера. Финал
25 сентября 2022, воскресенье. 14:20 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
М. Берреттини Э. Маррей
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 0 8
2 		6 1 10
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Джек Сок
США
Джек Сок
Ф. Оже-Альяссим Д. Сок
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