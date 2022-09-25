Маррей и Берреттини проиграли Оже-Альяссиму и Соку в заключительный день Кубка Лэйвера
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Стартовал решающий день Кубка Лэйвера – 2022, который проходит в Лондоне (Великобритания) на O2-арене.
Соревнования открыл матч в парном разряде. В нём представители сборной мира канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Джек Сок обыграли итальянца Маттео Берреттини и британца Энди Маррея из команды Европы со счётом 2:6, 6:3, (10:8). Встреча продлилась 1 час 37 минут. Маттео и Энди три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести. На счету Феликса и Джека один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта.
Победа Оже-Альяссима и Сока стоила три очка. В данный момент сборная Европы лидирует со счётом 11:7. Однако у Мира сохраняются шансы на победу.
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